Famiglia nel bosco ricevuta in Senato da La Russa | Siamo venuti in Italia perché ha amore e pace come valori

Una famiglia composta da due persone è stata ricevuta oggi dal presidente del Senato a Palazzo Giustiniani. La coppia ha dichiarato di essere in Italia perché i valori di amore e pace sono importanti per loro. L'incontro si è svolto nel rispetto delle procedure istituzionali e senza ulteriori dettagli resi noti.

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono stai ricevuti oggi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani. "Siamo qui per essere ascoltati e per poter tornare a essere di nuovo una famiglia" ha dichiarato la donna. "Mia intenzione è cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda" ha detto La Russa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

I genitori della famiglia del bosco da La Russa. Mamma Catherine: “Abbiamo scelto l’Italia perché ha i nostri stessi valori”Roma, 25 marzo 2026 – "Siamo qui per essere ascoltati e per tornare a essere una famiglia".

La Russa doveva invitare al Senato la giudice sotto scorta, non i genitori della “famiglia nel bosco”Anziché mostrare vicinanza a Cecilia Angrisano, la presidente del tribunale dei minori dell'Aquila, sotto scorta e trasferita a Perugia a causa di...

Altri aggiornamenti su Famiglia nel bosco ricevuta in Senato...

Temi più discussi: La famiglia del bosco invitata in Senato, polemica su La Russa; La Russa incontrerà i genitori della famiglia del bosco dopo il referendum; La famiglia del bosco invitata al Senato da La Russa. Pd: Cinico, usa la vicenda per il referendum; ''La Russa riceverà i genitori della famiglia del bosco? Quindi il governo sta con gli stranieri che non accettano le regole, non istruiscono, non vaccinano e non tutelano i figli?''.

Famiglia nel bosco ricevuta in Senato da La Russa: Siamo venuti in Italia perché ha amore e pace come valoriCatherine Birmingham e Nathan Trevallion sono stai ricevuti oggi dal Presidente del Senato Ignazio La Russa a Palazzo Giustiniani ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, Ignazio La Russa riceve i genitori a palazzo GiustinianiÈ terminato a palazzo Giustiniani, a Roma, l'incontro tra il presidente del Senato Ignazio La Russa e Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori ... lapresse.it

Famiglia nel bosco, i genitori in Senato da La Russa. Catherine in lacrime: «Vogliamo tornare a essere di nuovo una famiglia» - facebook.com facebook

Fondi Inps e processi, Senato e bancarotte: Santanchè da 40 mesi sotto il fuoco. @nicolaborzi e @thomasmackinson x.com