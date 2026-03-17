La Russa doveva invitare al Senato la giudice sotto scorta non i genitori della famiglia nel bosco

La Russa avrebbe dovuto invitare al Senato la giudice sotto scorta, non i genitori della “famiglia nel bosco”. La presidente del tribunale dei minori dell'Aquila, invece, non ha ricevuto l'invito e non ha partecipato all'evento. La vicenda riguarda un'assenza che ha suscitato critiche e discussioni tra coloro che seguono il caso.

Anziché mostrare vicinanza a Cecilia Angrisano, la presidente del tribunale dei minori dell'Aquila, sotto scorta e trasferita a Perugia a causa di pressione e minacce, il presidente del Senato invita a Palazzo Madama i coniugi Trevallon: un messaggio fortissimo per far capire da che parte sta lo Stato: quella sbagliata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, La Russa riceve i genitori al Senato La Russa riceverà i genitori della famiglia nel bosco. Mercoledì Nathan e Catherine in SenatoRoma, 16 marzo 2026 – I genitori della famiglia nel bosco saranno ricevuti dal presidente del Seanto Ignazio La Russa. Tutto quello che riguarda Russa doveva Discussioni sull' argomento La Russa doveva invitare al Senato la giudice sotto scorta, non i genitori della famiglia nel bosco; Famiglia nel Bosco, La Russa invita i genitori al Senato. Opposizioni all'attacco: Becera propaganda. La Russa doveva invitare al Senato la giudice sotto scorta, non i genitori della famiglia nel boscoAnziché mostrare vicinanza a Cecilia Angrisano, la presidente del tribunale dei minori dell'Aquila, sotto scorta e trasferita a Perugia a causa di pressione ... fanpage.it I genitori della famiglia nel bosco invitati da La Russa in Senato. Scoppia la polemica, li vedrà dopo il referendumDopo le accuse di Pd e M5S sull'ipotesi che l'incontro si tenesse il 18 marzo, interviene la seconda carica dello Stato: È fissato per il ... huffingtonpost.it Questa è la storia di un bambino che non doveva correre, e che invece ha imparato a volare sulla neve. Il freddo dell'inizio Tutto comincia nel dicembre del 1995, a Inta, una città russa dove l'inverno non perdona. Ivan Yurievich Golubkov nasce con la spina bif - facebook.com facebook Il Presidente del Senato insulta un senatore del PD in Aula. Ma Ignazio La Russa non sta solo offendendo Antonio Nicita: sta degradando il Senato e la carica che ricopre. La Russa deve dimettersi. Subito. x.com