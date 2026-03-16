Famiglia nel bosco mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al Senato

Mercoledì, i genitori della famiglia conosciuta come “del bosco”, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, saranno ricevuti a Palazzo Madama dal presidente del Senato Ignazio La Russa. La visita si svolge in un incontro programmato e ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tematiche trattate. La famiglia è nota per il suo rapporto con il bosco e la natura.

I genitori della cosiddetta ‘ famiglia del bosco ‘, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì a palazzo Madama dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Da palazzo Madama non arrivano conferme ufficiali, ma fonti vicine al presidente ricordano che, già lo scorso dicembre, La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia auspicando un ritorno a casa dei bambini entro Natale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al Senato Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini saranno ascoltati senza genitori: “Le criticità restano” Leggi anche: Famiglia nel bosco, i genitori denunciano l’assistente sociale. E oggi saranno sottoposti a perizia psichiatrica Tutto quello che riguarda Famiglia nel bosco mercoledì i genitori... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, pronta la casa pagata dal Comune che li accoglierà: due camere, bagno, cucina e uno spazio per i giochi; Bimbo in sciopero della fame. Ma non era vero; Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan attesi mercoledì in Senato; Famiglia nel bosco, i bambini per ora restano a Vasto. Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine ricevuti da La Russa in Senato: la coppia mercoledì sarà a palazzo MadamaPALMOLI - Dopo mesi di polemiche, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco, saranno ... msn.com Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan attesi mercoledì in SenatoFamiglia nel bosco di Palmoli, oggi il ricorso in appello. Martedì ispettori del ministero all'Aquila, mercoledì incontro in Senato. laquilablog.it Copenaghen è in testa al nuovo indice delle vacanze in famiglia, seguita da Berlino, Barcellona, Firenze e Amsterdam che completano la top 5. #Destinations https://l.euronews.com/saH9 - facebook.com facebook Il Poliedro - La famiglia nel bosco. Oltre la narrazione comune - 15/03/2026 x.com