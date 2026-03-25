Famiglia nel bosco La Russa | Superare rigidità di tutti per far tornare i bambini

Un membro del governo ha dichiarato di aver incontrato due persone, Nathan e Caterina, per cercare di ridurre la tensione attorno a una vicenda che ha coinvolto una famiglia nel bosco. La visita avrebbe avuto l’obiettivo di attenuare le rigidità e favorire un clima più sereno. La discussione si è svolta in un contesto di attenzione pubblica sulla questione familiare.

"È stato per me un piacere ricevere Nathan e Caterina, Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in una dichiarazione video diffusa dal suo ufficio stampa dopo l'incontro a palazzo Giustiniani con Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco. "Io - ha precisato - non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine, quello che spero possa essere utile è invitare... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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La Russa incontra i genitori della famiglia nel bosco: "La mia moral suasion, cadano le rigidità di tutti" #ANSA x.com