Eliminare le rigidità La Russa incontra la famiglia nel bosco

Un rappresentante politico ha incontrato in un'area boschiva due persone, Nathan e Caterina, in un tentativo di allentare le tensioni legate a una recente vicenda. Durante l'incontro, ha espresso il piacere di aver avuto questa occasione, sottolineando l'intenzione di ridurre le rigidità che si sono sviluppate. L'evento si è svolto in un ambiente naturale, lontano da sedi ufficiali o pubbliche.

"È stato per me un piacere ricevere Nathan e Caterina, Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Io non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine, quello che spero possa essere utile e invitare tutti la mia moral suasion affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, in modo da favorire il più possibile il ritorno ad una famiglia unita, come voi la desiderate, con i figli che, come è naturale, possano stare col padre e con la madre dopo che vengano assicurate delle condizioni normali". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Eliminare le rigidità". La Russa incontra la famiglia nel bosco Articoli correlati Leggi anche: Famiglia nel bosco, La Russa riceve i genitori al Senato Famiglia nel bosco, La Russa riceverà i genitori Nathan e Catherine in SenatoA pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha invitato la famiglia nel bosco per un...