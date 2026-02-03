Famiglia nel bosco arriva la sorella di Catherine | i bambini potrebbero tornare in Australia

La famiglia nel bosco aspetta con ansia la decisione sulla sorte dei bambini. La sorella di Catherine Birmingham è arrivata dall’Australia per aiutare la “mamma del bosco” e i figli, mentre si avvicina la perizia che potrebbe farli tornare in Australia. La situazione resta tesa, con le famiglie che sperano in una soluzione positiva.

La sorella di Catherine Birmingham sta arrivando dall’Australia per sostenere la “mamma del bosco” e il resto della famiglia mentre è in corso la perizia che deciderà se i bambini potranno tornare dai genitori.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Catherine Birmingham

La famiglia di Catherine Birmingham si muove per cercare di riportare i figli in Australia.

Una delle sorelle di mamma Catherine sta arrivando per aiutare la famiglia nel bosco.

