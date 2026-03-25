I genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, hanno letto una lettera davanti ai giornalisti al termine di un incontro con il presidente del Senato. L’appuntamento si è svolto a Palazzo Giustiniani e si è concluso con la presenza dei due genitori, che hanno ribadito di aver sempre rispettato le leggi italiane.

I genitori della cosiddetta “ famiglia nel bosco “, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, hanno deciso di leggere una lettera di fronte alla stampa, al termine dell’ incontro avuto a Palazzo Giustiniani con il presidente del Senato Ignazio La Russa. “Dopo mesi di complesso silenzio, Nathan e io vorremmo esprimere la nostra gratitudine per tutti quelli che ci hanno supportato attraverso questi giorni lunghi e profondamente difficili, pieni di paura e dolore per i nostri bambini. Abbiamo scelto l’Italia perché aveva gli stessi valori con cui volevamo crescere i nostri bambini, che sono la famiglia, l’amore, l’unicità, il vivere organico, il mangiare e, più di tutto, un’esistenza amorosa e pacifica dove le persone si occupavano di sé”, ha detto Birmingham leggendo con la voce rotta dal pianto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, la madre: "Sempre vissuto nel rispetto delle leggi italiane"

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