Famiglia nel bosco la madre di Catherine preoccupata per i bambini | Soffrono sempre di più

La madre di Catherine, preoccupata per i figli, si lamenta che i bambini soffrono sempre di più nel bosco. La nonna, arrivata dall’Australia, ha visto con i propri occhi quanto i piccoli siano affaticati e nervosi. La donna ha trascorso giorni con loro, notando come la mancanza di contatti con il mondo esterno influisca sul loro umore.

La nonna dei tre bimbi della famiglia nel bosco è sempre più preoccupata. Pauline Birmingham è arrivata dall’Australia insieme all’altra figlia Rachael per stare accanto il più possibile ai nipoti e a Catherine, di cui si dice orgogliosa, senza però nascondere la sua forte apprensione. La preoccupazione della nonna della famiglia nel bosco Intervistata dall’inviata di Unomattina, nonna Pauline ha spiegato di essere partita dall’altra parte del mondo per dare alla figlia tutto l’affetto e il sostegno di cui ha bisogno: “Spero solo che la mia presenza possa servire a qualcosa. Però Catherine è molto felice che ci sono, perché sa che la sua mamma è al suo fianco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

In un nuovo sviluppo nel caso famiglia nel bosco, l’Autorità garante ha chiesto che si dia priorità alla salute dei bambini.

La famiglia nel bosco aspetta con ansia la decisione sulla sorte dei bambini.

