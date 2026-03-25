I periti hanno riferito che i bambini della famiglia nel bosco soffrono e vivono isolati per evitare ulteriori perdite. Alle 12.30, Nathan e Catherine sono stati ospiti di un evento con il ministro della Difesa. Catherine Birmingham ha anche commentato l’apertura di una nuova casa offerta dal Comune di Palmoli. La situazione dei bambini e le attività della famiglia sono al centro delle ultime notizie.

All'interno della famiglia nel bosco la situazione è sempre più serena. Saranno forse le fibrillazioni prima dell'incontro con il presidente del Senato Ignazio La Russa, previsto per oggi alle 12.30 circa a Palazzo Giustiniani. O, probabilmente, sarà che finalmente c'è una data per l'udienza in appello sul ricongiungimento, fissata per il 21 aprile. E Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini trasferiti in una casa famiglia a novembre, sembra ora molto più aperta al dialogo con i magistrati e con gli assistenti sociali. Lei che per settimane, anzi mesi, si era messa di traverso a qualunque proposta o possibilità di dialogo con loro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, i periti: "Bimbi soffrono, vivono isolati per evitare altre perdite" | Alle 12.30 Nathan e Catherine ospiti di La Russa

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