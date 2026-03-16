Famiglia nel bosco La Russa riceve i genitori al Senato

Al Senato, la seconda carica dello Stato ha incontrato i genitori di una famiglia nel bosco. Nathan Trevallion e Catherine Birmingham sono stati ricevuti a Palazzo Madame, dopo che erano stati espressi loro solidarietà. L'incontro ha coinvolto i rappresentanti istituzionali e i genitori, che hanno discusso di persona con l’autorità senatoria.

Nuovo capitolo della vicenda“famiglia nel bosco”. I due genitori,Nathan TrevallioneCatherine Birmingham, saranno infatti ricevuti mercoledì alSenatodal presidenteIgnazio La Russa. La notizia è stata data per primo dal quotidiano abruzzeseIl Centroe confermata da fonti vicine alla famiglia. Secondo quanto si apprende, la coppia, da mesi nel vortice delclamore mediatico, sarebbe stata invitata direttamente dalla seconda carica dello Stato, che dovrebbe riceverli mercoledì apalazzo Madama. Dal Senato non è ancora arrivata nessuna conferma ufficiale, ma fonti vicine al presidente ricordano come già lo scorso dicembre La Russa aveva pubblicamente espressosolidarietà alla famiglia, auspicando unritorno a casa dei bambinientro Natale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, La Russa riceve i genitori al Senato Articoli correlati Famiglia nel bosco, mercoledì i genitori saranno ricevuti da La Russa al SenatoI genitori della cosiddetta ‘ famiglia del bosco ‘, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, secondo quanto si apprende, saranno ricevuti mercoledì... Famiglia nel bosco, i genitori mercoledì al Senato da La Russa. Il Pd subito all'attaccoCatherine Birmingham e Nathan Trevallony mercoledì saranno a Palazzo Madama per incontrare il presidente Ignazio La Russa. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Famiglia nel bosco La Russa riceve i... Temi più discussi: Famiglia nel bosco, martedì prossimo gli ispettori al Tribunale dell'Aquila; La famiglia nel bosco tra modelli non convenzionali e superiore interesse del minore; Famiglia nel bosco, i giudici: Trasferire i bimbi in altra struttura senza madre. E' polemica; Famiglia nel bosco, la decisione del Tribunale: Allontanare la madre dalla casa e separarla dai bambini. Meloni: I figli non sono dello Stato, i magistrati dimenticano i limiti. Famiglia nel bosco, l’influencer Rita De Crescenzo annuncia di volerli incontrare: I bambini non si toccanoL'influencer napoletana Rita De Crescenzo annuncia di voler visitare la famiglia nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Vado per i genitori ma ... lapresse.it Il sindaco di Palmoli: Per la famiglia nel bosco pronta casa green da 70 metri quadrati, la pagherà il ComuneA Fanpage.it il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, conferma che Nathan è intenzionato a vivere nell'alloggio green messo a disposizione ... fanpage.it "Vado per i genitori ma soprattutto per i bambini che non si toccano" La controversa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha annunciato che andrà a Palmoli, per portare conforto alla "famiglia nel bosco" - facebook.com facebook Cucina, famiglia e passione per il territorio. Lo chef Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito raccontano la loro vita tra ristorante, televisione e figli, con il Crotto Valtellina al centro di una cucina che parla di persone e storie. La puntata @orasolaretv2000 è su Play x.com