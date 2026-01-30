Famiglia nel bosco avviata perizia sui genitori | primo colloquio con la consulente del Tribunale

Famiglia nel bosco di Palmoli, coinvolta in una perizia psico-diagnostica. Questa mattina i genitori hanno incontrato la consulente incaricata dal Tribunale dei minori dell’Aquila per il primo colloquio. La procedura mira a valutare la situazione e a capire meglio le condizioni dei figli.

Avviata la perizia psico-diagnostica sulla “famiglia nel bosco” di Palmoli. Oggi il primo colloquio tra i genitori e la consulente nominata dal Tribunale dei minori dell’Aquila. La coppia è stata ascoltata e si dice "soddisfatta". I figli restano in casa famiglia a Vasto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il Tribunale dei minori ha disposto una perizia psichica sui genitori della famiglia che vive nel bosco a Palmoli, Chieti.

È stato rinviato il procedimento giudiziario riguardante Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, genitori della famiglia nota come

Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine alla prima seduta per le perizie psicologiche. «Molto provati, il tempo del dolore si allunga» VIDEONathan Trevallion e la moglie Catherine sono arrivati a L'Aquila da Palmoli, in provincia di Chieti, per sottoporsi alla prima seduta con la psichiatra Simona Ceccoli nominata ... ilgazzettino.it

Famiglia nel bosco, la comunità costa 244 euro al giorno. Il richiamo del Garante: Figli via dai genitori solo per gravi pericoliI tre figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion in casa-protetta dal 20 novembre: vitto e alloggio sono già costati al Comune di Palmoli oltre 15mila euro. Terragni, presidente dell’Autorità p ... quotidiano.net

Famiglia isolata nel bosco e tensioni sui servizi sociali: oggi iniziano le perizie psichiatriche sui genitori >> https://tinyurl.com/2ynbv744 facebook