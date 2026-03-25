Famiglia nel bosco Catherine in Senato | perché aveva il cestino e cosa c’era dentro

In Senato, si è svolta una breve seduta durante la quale una donna ha portato con sé un cestino, suscitando curiosità tra i presenti. La scena si è conclusa in circa trenta minuti, ma il fatto ha attirato l’attenzione per i dettagli mostrati e il possibile messaggio implicito. La presenza del cestino, che conteneva alcuni oggetti, ha alimentato interpretazioni e discussioni tra i partecipanti.

Si è consumato in poco più di trenta minuti, ma il suo significato politico e umano appare destinato a lasciare tracce ben più profonde. L’incontro tra Catherine e Nathan, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, e il presidente del Senato Ignazio La Russa si è svolto a Palazzo Giustiniani nella giornata di mercoledì 25 marzo 2026. Un faccia a faccia breve, ma carico di aspettative, osservato con attenzione anche fuori dalle istituzioni. La coppia si è presentata con l’obiettivo di raccontare la propria versione dei fatti e chiedere un’apertura da parte dello Stato. Un momento delicato, maturato dopo mesi di silenzio e tensioni, durante i quali la loro vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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