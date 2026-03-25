A Gibilmanna, località montana nel Parco delle Madonie, le forze dell’ordine sono intervenute in un caso riguardante una famiglia residente in una zona remota. I bambini sono stati affidati temporaneamente ai servizi sociali e sono stati portati via dalla madre, in seguito a un intervento delle autorità. La vicenda si inserisce in un più ampio fenomeno di famiglie che vivono in comunità isolate.

Il recente intervento delle forze dell’ordine a Gibilmanna, una suggestiva quanto impervia località montana nel cuore del Parco delle Madonie, ha riportato drammaticamente l’attenzione pubblica sul fenomeno delle comunità isolate. La polizia giudiziaria, agendo su mandato della procura per i minorenni, ha individuato due bambini di sette e undici anni che vivevano in condizioni di estremo degrado all’interno di un casolare fatiscente. L’operazione, avvenuta a breve distanza dal celebre caso della cosiddetta famiglia nel bosco, solleva nuovi e inquietanti interrogativi sulla gestione dei minori all’interno di gruppi che scelgono di vivere ai margini della società civile, rifiutando le convenzioni e gli obblighi istituzionali più basilari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, altro caso a Cefalù: bambini già portati via con la mamma

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