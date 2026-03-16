Il presidente del Senato ha confermato che il 25 marzo si terrà l'incontro con la famiglia del bosco, nonostante le polemiche sollevate in questi giorni. La conferma arriva dopo settimane di discussioni pubbliche e critiche varie. La data è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così le voci di possibili variazioni o rinvii. Nessun altro dettaglio sul contenuto dell’appuntamento è stato reso noto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il presidente del Senato conferma la data dopo le polemiche. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha annunciato ufficialmente che incontrerà i genitori dei bambini coinvolti nella nota vicenda del bosco mercoledì 25 marzo, chiarendo che l’appuntamento avverrà dopo il referendum. L’annuncio in un video. La Russa ha comunicato la decisione attraverso un video, mettendo fine alle discussioni nate nei giorni scorsi sulla tempistica dell’incontro. “ La notizia la do e la confermo ora: vedrò i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del bosco mercoledì prossimo ”, ha dichiarato il presidente del Senato. L’incontro dopo il referendum. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Russa, incontro con la famiglia del bosco il 25 marzo: “Con buona pace delle polemiche inutili”

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