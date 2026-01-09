Sant’Ilario | ecco a chi andranno le medaglie d' oro e le civiche benemerenze

Da parmatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ufficializzate le civiche benemerenze di Sant’Ilario in occasione delle celebrazioni per il patrono. Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera, sono stati comunicati i destinatari delle medaglie d’oro e delle riconoscenze civiche, riconoscimenti che valorizzano l’impegno e i meriti della comunità locale.

Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera sono diventate ufficiali le civiche benemerenze di Sant’Ilario, assegnate in vista delle celebrazioni per il patrono della città. Vengono così confermate le anticipazioni dei giorni scorsi: le medaglie d’oro, massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ufficiali anche le civiche benemerenze del Sant’Ilario, dopo la riunione dei capigruppo

Leggi anche: Provincia di Terni, assegnata l’Ape d’Oro 2025: ecco chi ha ricevuto le “benemerenze civiche”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.