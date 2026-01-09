Sant’Ilario | ecco a chi andranno le medaglie d' oro e le civiche benemerenze
Sono state ufficializzate le civiche benemerenze di Sant’Ilario in occasione delle celebrazioni per il patrono. Dopo la riunione della conferenza dei capigruppo di questa sera, sono stati comunicati i destinatari delle medaglie d’oro e delle riconoscenze civiche, riconoscimenti che valorizzano l’impegno e i meriti della comunità locale.
