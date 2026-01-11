Basket serie B Faenza sfida alle 18 San Severo È corsa a due per il sesto posto

Alle 18, Faenza affronta San Severo nel match di basket di serie B, un’occasione importante per la corsa al sesto posto. La partita, trasmessa su Twitch da Italbasket, rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre, che si contendono una posizione che permette l’accesso diretto ai playoff. Faenza, avanti di due punti ma con una partita in più, cerca di consolidare la propria posizione in un incontro che potrebbe influenzare significativamente la classifica.

Il 2026 della Tema Sinergie inizia con il primo crocevia della stagione. Alle 18 i faentini saranno ospiti dell’ Allianz Pazienza San Severo (gara trasmessa gratuitamente sul canale Twitch di Italbasket), diretta concorrente per il sesto posto (che garantirebbe l’accesso diretto ai playoff), avanti di due lunghezze ma con una partita in più disputata. D’accordo, siamo ad inizio del girone di ritorno e addirittura quello dei Raggisolaris partirà oggi, ma vincere permetterebbe di avere il doppio confronto a favore con i pugliesi e sarebbe un buon passo avanti verso l’unico reale obiettivo di classifica, dato che le prime cinque sono ormai andate in fuga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

