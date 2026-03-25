Faenza lite all’uscita da scuola | denunciato un minorenne per lesioni aggravate

Un minorenne è stato denunciato dai Carabinieri a seguito di una lite avvenuta all’uscita da scuola a Faenza. Durante l’episodio, sono state riportate lesioni aggravate. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia del ragazzo coinvolto. La notizia è stata pubblicata su Orizzonte Scuola Notizie.

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