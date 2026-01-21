I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un giovane sospettato di aver commesso lesioni aggravate con arma da taglio, a seguito di un’indagine dettagliata che ha chiarito la dinamica dell’accaduto. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla criminalità locale, garantendo maggiore sicurezza sul territorio. Per ulteriori dettagli, consultare il comunicato ufficiale.

Le indagini scaturivano da una prima segnalazione, avvenuta il 2 gennaio u.s., quando la vittima si era recata al pronto soccorso per una ferita da arma da taglio sotto la scapola, indicando inizialmente che l’aggressione fosse avvenuta nel centro abitato e fosse riconducibile a un soggetto di origine straniera. I successivi accertamenti dei militari hanno però permesso di ricostruire correttamente l’evento, accertando che l’aggressione si era consumata in un altro quartiere cittadino. L’attività investigativa, sviluppata attraverso l’escussione di testimoni e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito di individuare il presunto autore dell’aggressione, un giovane già sottoposto a misura restrittiva con permesso. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Arrestato un giovane per lesioni aggravate con arma da taglio

