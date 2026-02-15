Un uomo di 36 anni di Voghera ha perso oltre ventimila euro investendo in criptovalute, convinto di poter ottenere guadagni facili. La vittima si era affidata a un messaggio ricevuto su WhatsApp, che prometteva profitti rapidi e sicuri. Tuttavia, si trattava di un inganno: dietro la truffa c’era una rete di truffatori che sfruttava la fiducia degli utenti. La vicenda ha portato alle indagini delle forze dell’ordine, che stanno cercando di identificare i responsabili.

Voghera (Pavia), 15 febbraio 2026 – Oltre 20mila euro investiti in criptovalute. Ma era una truffa, denunciata da un 36enne di Voghera al locale Commissariato di polizia. E le indagini sono risalite a 10 presunti responsabili, o prestanome, che al termine degli accertamenti sono stati deferiti, in stato di libertà. La vittima agganciata su WhatsApp. La vittima era stata agganciata su WhatsApp da un'utenza con prefisso internazionale, con la trappola iniziata con la richiesta di semplici 'like' a foto aziendali in cambio di piccoli compensi: un modo per conquistare la fiducia. La truffa è proseguita su Telegram, dove sotto la guida di falsi tutor, invogliato da presunte opportunità di guadagno ben superiori, il 36enne vogherese è stato convinto a iscriversi su una piattaforma di trading, risultata poi fittizia, chiamata "Exprivia": tra il gennaio e il febbraio dello scorso anno ha effettuato 11 bonifici bancari, per un totale superiore ai 20mila euro, t utti richiesti di importi bassi, per evitare i controlli antiriciclaggio degli istituti di credito e alimentare l'illusione di un investimento modesto e sicuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investe ventimila euro in critpovalute attirato dai guadagni facili, ma era tutto finto: come funziona la truffa che parte da WhatsApp

