Jonas Vingegaard cade in allenamento per colpa di un amatore Jay Wine | grave fattura

La stagione ciclistica 2026 è iniziata con alcuni incidenti, tra cui la caduta di Jonas Vingegaard durante un allenamento, causata da un amatore. Gli infortuni rappresentano una sfida in questa fase iniziale, influenzando gli impegni dei professionisti e la preparazione alle competizioni future. È importante monitorare questi eventi per comprendere meglio le dinamiche e le possibili ripercussioni sul calendario ciclistico.

La stagione del ciclismo ha mosso i primi passi da poche settimane, eppure non mancano gli inconvenienti per i corridori fra cadute e infortuni, che minano l’inizio di un 2026 già ad alto ritmo. Jonas Vingegaard, danese della Visma Lease a Bike, ha riportato una caduta in discesa durante una sessione di allenamento per “colpa” di un amatore. Il classe 1996, in questo momento a Malaga, in Spagna, ha perso il controllo della propria bici nel tentativo di “seminare” un ciclista non professionista che stava provando a pedalare al ritmo del 2 volte vincitore del Tour de France. L’episodio è stato confermato sia dalla squadra di Vingegaard sia dalle parole di un testimone presente sulla stessa strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Vingegaard, reduce da importanti vittorie, ha subito una caduta a Malaga durante un allenamento, raggiungendo una velocità di 45 kmh.

Vingegaard, caduto durante un allenamento a Malaga, sta bene.

