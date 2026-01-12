Evasione fiscale in Regione Campania nel 2025 recuperati 102,2 milioni di euro da Irpef e Irap non versate

Nel 2025, la Regione Campania ha recuperato 102,2 milioni di euro tramite il recupero di Irpef e Irap non versate. L’attenzione si concentra sulle verifiche nei confronti di contribuenti già sotto controllo, mentre una significativa parte dell’evasione fiscale rimane ancora nascosta. Questo approccio mira a migliorare l’efficacia delle attività di contrasto all’evasione e a garantire una maggiore trasparenza fiscale.

