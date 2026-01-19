Concerti Emis Killa riparte da Torino | il Club Tour 2026 debutta al Teatro Concordia

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: sabato 2 maggio 2026 sarà il Teatro Concordia di Venaria Reale a dare il via alla nuova stagione live di Emis Killa. Il rapper ha scelto proprio l'hinterland torinese come tappa inaugurale del suo attesissimo "Club Tour 2026", la tournée che nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Emis Killa annuncia il Club Tour 2026, previsto per maggio, i biglietti

Emis Killa ha annunciato il suo Club Tour 2026, con date previste per il mese di maggio nelle principali città italiane. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo i brani dell’artista in un tour che si propone di coinvolgere il pubblico in diverse location del paese. I biglietti saranno disponibili a breve, offrendo ai fan l’opportunità di partecipare a questa tournée prevista per la prossima primavera.

Il tour “The Wall” riparte da Napoli: Pink Floyd Legend al Teatro Bellini

Il tour “The Wall” dei Pink Floyd Legend riprende a Napoli, al Teatro Bellini. Dopo il successo della Pink Floyd Legend Week, il gruppo propone nuovamente l’interpretazione completa di uno dei più noti album dei Pink Floyd. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo un’opera fondamentale del rock progressivo, in un contesto che ne valorizza la resa artistica e musicale.

