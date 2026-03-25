Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia | governo convoca vertice d’emergenza sulla sicurezza

Nelle prime ore di oggi, un drone russo ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, situata nella contea di Ida-Viru in Estonia. L'evento ha portato il governo a convocare un vertice di emergenza per discutere della situazione di sicurezza. L'attacco ha causato danni alla struttura, senza riferimenti ufficiali a vittime o conseguenze più ampie.

Il drone ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi 25 marzo. Pare non fosse diretto lì. Nessuno è rimasto ferito nell'incidente e le infrastrutture elettriche non hanno subito danni, spiegano le autorità della Lettonia. Il governo di Tallinn ha convocato una riunione d'emergenza sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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