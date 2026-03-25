Drone russo contro una centrale elettrica in Estonia | convocata riunione d’emergenza sulla sicurezza

Una riunione d’emergenza sulla sicurezza è stata convocata dopo che un drone russo si è schiantato nel distretto di Kraslava, vicino ai confini con Russia e Bielorussia. L’evento ha scatenato l’allarme in Estonia e Lettonia, che hanno segnalato di essere entrate nel raggio d’azione di droni provenienti dalla Russia. La notizia è stata riportata dall’emittente pubblica locale.

Estonia e Lettonia in allarme dopo essere entrate nel raggio d’azione di droni russi. L’emittente pubblica Lsm ha raccontato che un velivolo senza pilota si è schiantato nel distretto di Kraslava, vicino ai confini con Russia e Bielorussia. La notizia è stata confermata dal ministero della Difesa lettone che ha registrato una sorta di esplosione in quella parte del Paese. Le indagini sono in corso, non si sono registrate vittime. Alta tensione anche nella nazione vicina, con la ministra della Giustizia estone Liisa-Ly Pakosta che ha convocato una seduta d’emergenza questa mattina per discutere di un “incidente”. Anche in questo caso si tratta di un drone entrato nel territorio dallo spazio aereo russo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Drone russo contro una centrale elettrica in Estonia: convocata riunione d’emergenza sulla sicurezza Articoli correlati Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia: governo convoca vertice d’emergenza sulla sicurezzaIl drone ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi 25 marzo. Drone russo contro una centrale elettrica in EstoniaABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto su un impianto energetico nel nord Europa Un velivolo senza pilota di origine russa si è schiantato contro una... Approfondimenti e contenuti su Drone russo Temi più discussi: Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia; Kiev, drone russo su piazza Maidan. Era un velivolo guidato dall’Ia; Kiev: Quasi mille droni russi contro l’Ucraina in 24 ore. Colpito il centro di Leopoli, danni a sito Unesco; La Russia lancia 400 droni sull'Ucraina in una notte nell'attacco più grande delle ultime settimane. Drone russo colpisce centrale elettrica in EstoniaTALLINN, 25 MAR - Un drone russo si è schiantato contro la ciminiera di una centrale elettrica in Estonia. Lo riferisce il servizio di sicurezza interna del paese baltico (Iss). L'Iss ha annunciato ch ... ansa.it Drone russo colpisce centrale in Estonia: impatto ad Auvere, nessun danno alla reteTensione nei cieli del Nord Europa: un drone proveniente dalla Russia ha violato lo spazio aereo estone, finendo contro una struttura industriale strategica senza causare vittime ... ilmessaggero.it Un drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia. E Mosca attacca la regione di Odessa - facebook.com facebook UCRAINA | Drone russo colpisce la centrale elettrica in Estonia. La Russia attacca la regione di Odessa, colpito un edificio residenziale. Esplosioni a Belgorod, la città russa senza elettricità. #ANSA x.com