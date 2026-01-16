Bando Estate INPSieme in Italia 2026 | soggiorni estivi per studenti domande dal 20 gennaio al 10 febbraio

L’INPS ha aperto il Bando Estate INPSieme in Italia 2026, rivolto agli studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado. Le domande devono essere presentate dal 20 gennaio al 10 febbraio. Il programma offre soggiorni estivi nel Paese, con l’obiettivo di favorire esperienze educative e culturali durante la stagione estiva. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le modalità di partecipazione ufficiali.

L’INPS ha pubblicato il nuovo bando Estate INPSieme in Italia 2026, destinato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. In alcuni casi, la misura è estesa anche agli iscritti alla scuola superiore, ma solo se con disabilità riconosciute dalla legge 10492 o invalidità civile totale. Il concorso prevede la possibilità di accedere a un contributo, parziale o totale, per frequentare soggiorni estivi organizzati nel territorio nazionale nei mesi di giugno, luglio e agosto, con rientro entro il 30 agosto 2026. I soggiorni non saranno gestiti direttamente dall’INPS, ma scelti liberamente dalle famiglie tra le proposte di operatori turistici qualificati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Case del Maestro, online il bando per i soggiorni primaverili 2026: domande dal 15 gennaio al 2 febbraio Leggi anche: Borse di studio ITS 2025: domande dal 27 gennaio al 24 febbraio, contributi da 4.000 euro per studenti fuori sede. Bando Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bonus vacanze 2025, tutte le agevolazioni previste per l’estate; Bando INPS Estate INPSieme vacanze studio 2026 in Italia, 12.630 posti gratis; Certificazione Unica CUD non presente in archivio INPS, ecco perché. Assegnato con un bando la scorsa estate, è ancora chiuso. I gestori: «Sopralluoghi e progetti, ora speriamo sia tutto ok» - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.