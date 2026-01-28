La Mover assume al front office

La Mo.Ver Spa ha aperto le candidature per un impiegato front-office. L’azienda cerca fino a 20 persone da inserire con contratti temporanei o a tempo indeterminato. La selezione avviene attraverso una prova scritta e un colloquio, e la graduatoria rimarrà valida per tre anni. Chi pensa di avere i requisiti può inviare la domanda e tentare di entrare in azienda.

ASSUNZIONI ALLA MOVER PER IMPIEGATO Mo.Ver. spa ha indetto una selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di un numero massimo di 20 concorrenti e della durata massima di tre anni, per eventuali assunzioni a tempo determinato, per esigenze temporanee anche stagionali eo per sostituzioni, nonché per assunzioni a tempo indeterminato, con inquadramento "Impiegato front-office", livello c1, ccnl autorimesse-autonoleggio. Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire a MO.VER. SpA, secondo le modalità indicate nell'avviso, entro il termine perentorio delle 16 del 13 febbraio.

