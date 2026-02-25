Al via il corso di ’front office’

Un corso di formazione sulla gestione del front office e l’accoglienza clienti prende il via a Seregno, promosso dal Centro Pertini. La decisione deriva dalla crescente richiesta di figure professionali competenti nel settore dell’assistenza e dell’accoglienza. Durante le lezioni, i partecipanti imparano tecniche di comunicazione e strumenti pratici per migliorare il rapporto con i clienti. L’obiettivo è rafforzare le competenze di chi lavora o vuole inserirsi in questo campo.

Il Centro di formazione professionale Pertini di Seregno, organizza il corso " Front office e accoglienza cliente ". Obiettivo formare personale in grado di gestire le relazioni con i clienti di un'azienda ed esporre la gamma di prodotti e servizi. I corsisti avranno a disposizione elementi di customer, relationship management, elementi di organizzazione aziendale, gamma di prodottiservizi in vendita, nozioni di qualità del servizio, principi di customer care. Il corso avrà una durata di 30 ore. Il corso è gratuito per le persone disoccupate dai 16 ai 65 anni che aderiscono al programma Gol, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali, in assenza di rapporto di lavoro, percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati di lunga durata, utenti con una presa in caricosegnalazione sociosanitaria o sociale eo sono inseriti in progettiinterventi di inclusione sociale, lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, uomini con almeno 55 anni di età.