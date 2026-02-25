Cane avvelenato dalla cocaina | ha leccato la carta stagnola abbandonata nei boschi della droga

Un cane si è intossicato dopo aver leccato una carta stagnola abbandonata nei boschi di Busto Garolfo, dove si trovano spesso residui di sostanze stupefacenti. La causa del problema è stata un'esposizione accidentale alla cocaina lasciata in giro dai tossicodipendenti. L'animale ha mostrato subito segni di malessere ed è stato portato in clinica veterinaria. La scoperta mette in luce il pericolo nascosto in aree frequentate da tossicodipendenti.

Busto Garolfo, 25 febbraio 2026 – Una passeggiata nei cosiddetti boschi della droga si è conclusa con la corsa dal veterinario. Protagonista suo malgrado un cane da caccia, portato a spasso dal giovane proprietario ai margini del paese. Una volta a casa, il cane ha iniziato a manifestare difficoltà a stare in piedi, tremori, evidente stato di malessere. I proprietari, allarmati dal rapido peggioramento, l'hanno portato d'urgenza dal medico. Gli accertamenti. I test hanno chiarito il motivo del malore: era stato avvelenato dalla cocaina. Il cane deve aver leccato o ingerito residui di droga rimasti su un pezzo di carta stagnola abbandonato.