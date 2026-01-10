Esche avvelenate in centro storico scatta l' ordinanza di sicurezza a Perugia

Il Comune di Perugia ha adottato un’ordinanza di sicurezza per la bonifica dell’area di via del Lauro, nel centro storico, a seguito del ritrovamento di esche avvelenate. L’intervento mira a garantire la tutela di cittadini e animali, prevenendo eventuali rischi. La misura si inserisce in un’azione di prevenzione e controllo per mantenere un ambiente sicuro e monitorato nella zona di San Francesco al Prato.

Il Comune di Perugia ha emesso un'ordinanza di bonifica area a seguito del rinvenimento di esche avvelenate in via del Lauro, in centro storico (zona San Francesco al Prato). Il provvedimento cautelativo è stato emesso per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Disposti anche cartelli.

