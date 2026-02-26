Malore improvviso si accascia mentre sale sulla bici | è grave in ospedale

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri, mercoledì 25 febbraio, a Remedello, dove un uomo di 78 anni è stato colto da un malore improvviso ed è caduto a terra mentre stava cercando di salire sulla propria bicicletta. È successo lungo via Mario Paitoni, una delle strade che attraversano il cuore del paese. La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 19.30. La centrale operativa del 112, valutata la gravità della situazione, ha inviato sul posto in codice rosso un’ambulanza. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo avrebbe accusato un malore proprio mentre si apprestava a mettersi in sella, perdendo l’equilibrio e accasciandosi sull’asfalto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Malore ai giardini pubblici: 60enne si accascia e muore all'improvvisoL'uomo si sarebbe sentito male all'esterno di un bar accasciandosi sotto gli occhi del nipote.

Malore improvviso, si accascia a terra in mezzo alla piazza: rianimato da polizia e carabinieriÈ bastato un attimo perché l’attenzione di chi stava attraversando piazza Garibaldi a Brescia si concentrasse tutta su un uomo riverso a terra.

Malore mentre lavora sul tetto, si accascia e muore: il dramma di ArturoUn volo di diversi metri non gli ha lasciato scampo. È morto così, nel tardo pomeriggio di venerdì 13 febbraio, Arturo Cianchi 73 anni residente nella frazione Teglie di Vobarno. bresciatoday.it

Palazzo Chigi, donna delle pulizie colta da malore mentre sta lavorando. Si accascia e muore. Il sottosegretario Mantovano in ospedaleAveva 67 anni e lavorava per una ditta incaricata delle pulizie nella sede del governo a piazza Colonna. È stata subito soccorsa da personale della sicurezza ma non c'è stato niente da fare ... roma.corriere.it

@tgcom24 Forse un malore improvviso mentre teneva in braccio il suo bambino di cinque mesi. Il piccolo che le cade dalle braccia mentre sta scendendo le scale. Poi l'arrivo dei soccorsi e la corsa disperata in ospedale dove il neonato ha lottato tra la vita e la - facebook.com facebook