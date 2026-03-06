Malore improvviso | camion esce di strada sulla SS115

Un camion ha perso il controllo e si è schiantato sulla SS115 vicino all’Hotel dei Pini in direzione Porto Empedocle. L’incidente è stato causato da un malore improvviso del conducente, che ha fatto uscire il veicolo dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non ci sono dettagli sulle condizioni del conducente.

Un malore improvviso ha costretto un conducente di un pesante mezzo commerciale ad uscire di strada sulla statale 115, nei pressi dell'Hotel dei Pini in direzione Porto Empedocle. L'uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. L'evento si è verificato oggi, venerdì 6 marzo 2026, quando il camion ha perso la stabilità e si è fermato sul ciglio della carreggiata senza causare collisioni con altri veicoli. Nonostante l'assenza di scontri diretti, la situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per garantire la sicurezza della zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente sulla statale 115, camion esce di strada: conducente in ospedalePaura lungo la strada statale 115 in direzione Porto Empedocle, nei pressi dell’Hotel dei Pini, dove un camion di grosse dimensioni è finito fuori...

Camion cisterna carico di Gpl esce fuori strada e si ribalta: paura sulla sp 367L’incidente attorno a mezzogiorno all’altezza di Soleto in circostanze in via di definizione: autista trasferito in ambulanza presso l’ospedale di...

AUTO SCHIACCIATA DAL CARICO DI UN CAMION, 50ENNE MIRACOLATA | 18/12/2025

Tutti gli aggiornamenti su Malore improvviso.

Argomenti discussi: Incidente in autostrada autista rimane incastrato nel furgone Corsia bloccata lunghe code.

Malore in autostrada, camionista perde la vitaUn camionista di 42 anni, originario di Catania, è morto questa mattina lungo l’autostrada A29 Palermo–Trapani, colto da un malore improvviso mentre era alla guida del suo mezzo. L’uomo stava percorre ... zoom24.it

Malore mentre guida, camionista riesce ad accostare e poi muoreA dare i primi soccorsi un giovane volontario di una associazione medica che ha notato la scena ed ha praticato le manovre di rianimazione ... grandangoloagrigento.it