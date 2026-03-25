Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo WTA 1000 di Miami, battendo la coppia Muhammad e Routliffe. Le due italiane hanno conquistato il passaggio del turno in una partita che si è conclusa con un risultato favorevole per loro. La sfida si è svolta sui campi in cemento della manifestazione statunitense.

Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali del WTA 1000 di Miami. Continua dunque il cammino della coppia italiana, che ha dominato il proprio quarto di finale, battendo con un perentorio 6-3 6-1 il duo composto dall’americana Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe in appena un’ora e cinque minuti di gioco. Le azzurre affronteranno ora la vincente della sfida che mette di fronte la coppia composta dalla belga Elise Mertens e la cinese Zhang Shuai e quella formata dall’australiana Storm Hunter e dall’americana Jessica Pegula. ErraniPaolini non hanno concesso break alle avversarie, riuscendo ad annullare tutte le sette palle break concesse, rimontando anche spesso da situazioni decisamente complicate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Errani/Paolini dominano contro Muhammad/Routliffe e volano in semifinale a Miami

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