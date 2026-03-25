Travolte Muhammad- Routliffe Errani-Paolini in semifinale a Miami

Nel torneo di Miami, le coppie formate da Muhammad e Routliffe, così come Errani e Paolini, hanno conquistato la qualificazione alle semifinali. Le azzurre hanno vinto con un punteggio di 6-3, 6-1 e ora affronteranno le giocatrici Mertens e Zhang. La prossima partita è prevista per le ore 23.

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo di doppio del Wta 1000 di Miami. Le due azzurre, testa di serie numero uno del torneo, hanno battuto in due set la coppia formata dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neozelandese Erin Routliffe, col punteggio di 6-3 6-1 in 66 minuti di gioco. Una partita dominata dalle numero cinque del mondo, che non hanno avuto difficoltà ad avere la meglio sulle avversarie, qualificandosi per la seconda volta nelle semifinali del doppio di Miami. Errani e Paolini si giocheranno un posto in finale con la coppia formata da Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang o con quella composta dall’australiana Storm Hunter e dalla statunitense Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Travolte Muhammad- Routliffe, Errani-Paolini in semifinale a Miami Articoli correlati Errani/Paolini dominano contro Muhammad/Routliffe e volano in semifinale a MiamiSara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per le semifinali del WTA 1000 di Miami. LIVE Errani/Paolini-Muhammad/Routliffe 6-3, 6-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre in semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Errani e Paolini, che giungono in...