Domani a Firenze si terrà il concerto di Ernia al Mandela Forum, parte del tour Solo per Amore Live 2026. L’evento vede l’artista esibirsi in uno dei principali palasport italiani, con biglietti già venduti. La data rappresenta una delle tappe di una tournée che coinvolge diverse città del paese.

FIRENZE – L’atteso concerto di Ernia a Firenze è in programma domani (26 marzo) al Mandela Forum, tappa del tour Solo per Amore Live 2026 che sta portando l’artista nei principali palasport italiani. Il live rappresenta uno degli appuntamenti musicali più rilevanti della settimana nel capoluogo toscano, con un pubblico atteso numeroso per uno degli interpreti più riconoscibili della scena rap italiana contemporanea. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21 nella struttura di piazza Berlinguer. Il tour è strettamente legato all’uscita del nuovo album Per Soldi e Per Amore, pubblicato lo scorso settembre e subito salito ai vertici delle classifiche ufficiali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ernia in concerto a Firenze con ‘Solo per Amore Live 2026’

Articoli correlati

Firenze, Isabelle Faust in concerto con un recital per violino soloFirenze, 17 gennaio 2026 - Gli Amici della Musica di Firenze comunicano che, per improvvisa indisponibilità del pianista Alexander Melnikov, sabato...

Leggi anche: "Dell'Amore Club Tour". Levante in concerto all'Atlantico Live

Irama - Tutto Tranne Questo (Piano e Voce - Live Performance)

Approfondimenti e contenuti su Amore Live

Temi più discussi: Ernia in concerto a Napoli, la possibile scaletta; Ernia torna in concerto con il Solo per amore – Tour Live 2026 – Scaletta, date e biglietti; Ernia al Palazzo dello Sport con Solo per amore Tour Live 2026; Ernia al via del Solo Per Amore Tour 2026: tappa il 19 marzo a Jesolo.

Ernia in concerto a Napoli, la possibile scalettaL'artista è atteso al Palapartenope di Napoli il 24 marzo con il Solo Per Amore Tour 2026, che porta live il nuovo album Per Soldi e Per Amore Martedì 24 marzo Ernia arriva al Palapartenope di Napoli ... tg24.sky.it

Ernia Tour 2026: possibile scaletta e date dei live nei palazzettiErnia torna live: dai primi passi nel QT8 ai sold-out di Milano. Ecco la possibile scaletta e le date del Solo Per Amore Tour 2026 ... 105.net

Ernia - Solo per Amore Live Palapartenope, Napoli @holyernia #napoli #live #ernia #tour #palapartenope - facebook.com facebook