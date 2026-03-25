Un noto cantautore ha lasciato un patrimonio stimato oltre 25 milioni di euro, comprendente diritti d’autore, proprietà immobiliari e un vitalizio. La sua famiglia include figli e altri parenti, con questioni legali aperte riguardo alla gestione dell’eredità. La vicenda coinvolge anche aspetti relativi ai diritti di proprietà e alle somme distribuite ai beneficiari.

A dover gestire il patrimonio dell'amato cantautore, tuttavia, non saranno solo la seconda moglie e gli ultimi figli. Prima di incontrare Paola Penzo, al suo fianco per oltre cinquant'anni e autrice peraltro di alcuni dei suoi successi, Gino ha avuto un primo matrimonio con Anna Fabbri, celebrato nel 1957. Tuttavia da quell'unione nacque il primogenito di Paoli, Giovanni, morto nel marzo 2025 a 60 anni, stroncato da un infarto. Mesi fa, proprio ricordando la morte di Giovanni, l'artista aveva parlato al Corriere della Sera di un dolore lacerante «che non ho ancora superato. Mi pesa molto parlarne (.) È stata un’ingiustizia atroce: deve morire prima il padre del figlio, dovevo morire prima io di lui». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gino Paoli, l’eredità da oltre 25 milioni: tra diritti d’autore, figli e una famiglia complessa

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