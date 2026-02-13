Meteo | allerta arancione a Roma per forte vento e temporali

Roma ha dichiarato l’allerta arancione a causa di forti venti e temporali, che stanno creando disagi in tutta la città. La perturbazione ha portato raffiche intense e pioggia abbondante, costringendo le autorità a chiudere alcune strade e scuole. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe durare fino a questa sera.

L'avviso del dipartimento della protezione civile regionale dalle prime ore di sabato 14 febbraio. Dalla mezzanotte aperti il centro operativo comunale e le unità di crisi locali Allerta arancione a Roma e nel Lazio per maltempo su buona parte del territorio regionale, in particolare sulla Capitale. Lo rende noto il dipartimento della protezione civile regionale che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. In particolare "dalle prime ore di domani, sabato 14 Febbraio 2026, e per le successive 12-18 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale".🔗 Leggi su Romatoday.it

L’allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania ha portato temporali intensi e venti fortissimi che stanno causando disagi sui collegamenti con le isole.

Una perturbazione temporalesca e venti intensi si avvicinano a Napoli e alla sua provincia, causando l'emissione di un’allerta arancione da parte della Protezione civile regionale.

ALLERTA METEO 6 FEBBRAIO 2026 Pioggia, Neve e Vento Forte: Ecco Cosa Ti Aspetta!

Allerta meteo arancione: addio sole, tornano pioggia e neve. Le zone a rischio in Emilia RomagnaDopo un venerdì dal sapore primaverile con punte di 16 gradi, brusco cambio a San Valentino. Bollettino della Protezione civile per piene dei fiumi e dissesto idrogeologico. Il meteorologo Nanni: preo ... ilrestodelcarlino.it

Allerta meteo arancione a San Valentino sulla Campania: temporali e vento forteAllerta meteo arancione su Napoli e provincia, gialla sul resto della Campania: temporali e forti raffiche di vento, a rischio i collegamenti con le isole ... fanpage.it

SCUOLE CHIUSE domani per allerta meteo arancione in alcuni comuni della Campania - facebook.com facebook

Appena diramata allerta meteo in Toscana per le prossime ore x.com