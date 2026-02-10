Norma Cossetto Enrichetta Hodl Gigliola Sennis Maria Pasquinelli | erano ragazze quando la loro vita è stata spenta dalla violenza dei partigiani titini Ecco le loro storie di coraggio

Oggi si ricorda il Giorno del Ricordo, con una cerimonia che ripercorre le vicende delle vittime delle foibe e dell’esodo. Tra i nomi che emergono ci sono Norma Cossetto, Enrichetta Hodl, Gigliola Sennis e Maria Pasquinelli. Ragazze che, durante la Seconda guerra mondiale, hanno perso la vita per mano dei partigiani titini. Le loro storie di coraggio sono un monito e un ricordo vivo di quegli anni drammatici.

D ai massacri delle Foibe al dramma dell'esodo. Si celebra oggi, 10 febbraio 2026, il Giorno del ricordo: in memoria di uno degli episodi più tragici della Seconda guerra mondiale. In memoria delle migliaia di soldati e di civili che furono gettati, anche vivi, nelle cavità carsiche dell'Istria, vittime della pulizia etnica che coinvolse i partigiani e l'esercito di Tito, fino al 1947. In memoria degli istriani, fiumani e dalmati, tra i 250.000 e le 350.000, costretti a lasciare le loro terre. Tra loro anche tante donne – anche in questo pezzo di storia – a lungo dimenticate.

