epidemia di solitudine tra gli anziani numeri e impatto sulla salute

In Italia, il 14% degli anziani afferma di non avere nessuno a cui chiedere aiuto, mentre il 12% non ha con chi condividere i propri pensieri. Questi dati sono circa il doppio rispetto alla media europea, che si attesta al 6,1%. La questione della solitudine tra le persone oltre i 65 anni riguarda una quota significativa della popolazione anziana, con possibili ripercussioni sulla salute.

Longevi sì, ma troppo spesso soli. Il 14% degli anziani italiani dichiara di non avere nessuno a cui chiedere aiuto e il 12% nessuno con cui confidars i, circa il doppio rispetto alla media europea (6,1%, dati Eurostat). Un’ epidemia di solitudine che, al momento, dilaga indisturbata. Eppure la solitudine è associata a un aumento del 50% del rischio di demenza e del 30% della mortalità precoce, ed è riconosciuta come uno dei fattori modificabili della demenza, di cui circa il 5% dei casi è attribuibile proprio all’isolamento sociale. Ma non è solo una questione sanitaria. Sempre più anziani vivono in contesti urbani profondamente trasformati: negozi che chiudono, servizi che si spostano verso le periferie, trasporti pubblici poco accessibili, carenza di spazi verdi e inquinamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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