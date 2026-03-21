Casi di Epatite A a Napoli virus trovato in alcuni allevamenti flegrei | l' ipotesi sull' inizio del contagio
A Napoli sono stati segnalati nuovi casi di Epatite A e il virus è stato individuato in alcuni allevamenti delle zone flegree, tra Bacoli e Nisida. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno analizzando le cozze e le ostriche provenienti da questi molluschi come possibile causa del contagio. Continueranno le verifiche per chiarire la diffusione del virus nella regione.
Un mese e mezzo fa, in una produzione di cozze e ostriche nelle zone di Bacoli, Varcaturo e Nisida, era stato trovato il virus dell’epatite A. Da quel momento gli stabilimenti risultano chiusi. Il direttore generale dello Zooprofilattico spiega che sono iniziate le indagini sui centri di depurazione e sui vegetali. Nel frattempo si allarga l’area interessata, con nuovi casi registrati anche a Salerno, in Irpinia e a Ischia. Scoperta l'origine dell'Epatite A di Napoli Nuovi casi L'acqua potabile è sicura? . 🔗 Leggi su Virgilio.it
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