Casi di Epatite A a Napoli virus trovato in alcuni allevamenti flegrei | l' ipotesi sull' inizio del contagio

A Napoli sono stati segnalati nuovi casi di Epatite A e il virus è stato individuato in alcuni allevamenti delle zone flegree, tra Bacoli e Nisida. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e stanno analizzando le cozze e le ostriche provenienti da questi molluschi come possibile causa del contagio. Continueranno le verifiche per chiarire la diffusione del virus nella regione.