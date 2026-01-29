Questa mattina il problema degli scarichi fognari di Vicolo Le Conce torna a far discutere in consiglio comunale. Alle 15, un residente interroga l’amministrazione per trovare una soluzione definitiva a una situazione che dura da troppo tempo e che mette a rischio igiene e decoro. La questione resta aperta, mentre l’amministrazione si prepara a rispondere alle richieste dei cittadini.

L’annoso problema degli scarichi fognari di vicolo Le Conce finisce in consiglio comunale. E’ previsto per oggi alle 15 il question time da parte di un residente che chiede al Comune di risolvere una volta per tutte una situazione di degrado e igiene precaria. "Una problematica igienico-sanitaria e strutturale complessa che si protrae da quasi dieci anni (2016) – spiega il residente - caratterizzata da rimpalli di responsabilità, degrado urbano e malfunzionamenti della rete fognaria. Da anni denuncio la situazione, evidenziando il rischio sanitario e il degrado. Le autorità sanitarie hanno certificato più volte (nel 2016, 2019 e nel 2024) la presenza di rischi sanitari dovuti a scarichi fognari irregolari, rifiuti e vegetazione infestante". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scarichi fognari, il caso in Consiglio

Approfondimenti su Vicolo Le Conce

Da lunedì 15 dicembre a martedì 23 dicembre, saranno effettuati interventi urgenti di manutenzione sugli scarichi fognari in via Madonna dell’Olivo, nel tratto tra il civico 264 e il civico 425.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Vicolo Le Conce

Argomenti discussi: Scarichi fognari, il caso in Consiglio; Emergenza post ciclone Harry, scarichi fognari a mare a Taormina. De Luca tuona: Pronto a firmare ordinanza; Diano Marina, Saglietto (Confcommercio): Scarichi fognari, la battaglia politica può danneggiare l'estate 2026; I danni del ciclone Harry, dalla Piana di Catania agli scarichi fognari nel mare di Taormina: è corsa contro il tempo.

Scarichi fognari, il caso in ConsiglioIl problema di vicolo Le Conce arriva all’attenzione dell’amministrazione, un residente: Problema mai risolto ... ilrestodelcarlino.it

Spiaggia di Ghiaia, il Comune non ci sta: È colpa degli scarichi fognariSanta Margherita, l’ente contro lo stop di un anno alla balneazione: Ora verifiche sul San Siro ... ilsecoloxix.it

Dopo i danni del ciclone “Harry” lungo la fascia ionica, è allarme per impianti fognari e scarichi a mare: tra Giardini Naxos e Roccalumera la situazione viene descritta come estremamente critica. #Sicilia #GiardiniNaxos #CicloneHarry #Maltempo #Mare - facebook.com facebook