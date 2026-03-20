Epatite A a Napoli salgono i contagi e Matteo Bassetti ricorda sintomi e cosa non mangiare | Sì al vaccino

A Napoli, i casi di epatite A sono aumentati notevolmente negli ultimi giorni. Il virologo Matteo Bassetti ha condiviso informazioni sui sintomi e ha consigliato di evitare alcuni alimenti. Ha anche sottolineato l'importanza della vaccinazione come misura preventiva. La situazione ha portato a un incremento delle segnalazioni di infezioni nella zona, con autorità sanitarie che monitorano attentamente i dati.

Sono più di 100 i casi di epatite A registrati negli ospedali di Napoli e Ischia dall’inizio del 2026, con circa 50 ricoveri. Si tratta di una media 10 volte superiore a quella dell’ultimo decennio, 41 volte maggiore di quella degli ultimi 3 anni. Di fronte a un focolaio di tale entità, il virologo Matteo Bassetti invita tutti alla vaccinazione e offre consigli per limitare i contagi. I consigli di Matteo Bassetti Il direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti continua la propria attività divulgativa sui social. Stavolta l’infettivologo parla di epatite A, i cui casi sono in vertiginoso aumento nella provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Epatite A a Napoli, salgono i contagi e Matteo Bassetti ricorda sintomi e cosa non mangiare: "Sì al vaccino" Articoli correlati Leggi anche: Norovirus, epidemia su nave da crociera colpisce 150 persone: Matteo Bassetti spiega sintomi e come si prende Boom di Epatite in Italia, come si prende e i sintomi: cosa bisogna sapereIn Campania cresce l’attenzione delle autorità sanitarie per un aumento significativo dei casi di epatite A. Approfondimenti e contenuti su Matteo Bassetti Temi più discussi: Meningite, l'allarme di Matteo Bassetti: Tra i focolai più esplosivi mai visti, con rapida diffusione. I 5 sintomi; Elisabetta Gregoraci, la dedica per il compleanno di Nathan Falco: Grazie per rendermi completa. La festa da sogno con papà Flavio a...; Morto Michael Hartono, il Como in lutto: era azionista di riferimento del club; Antonio Segatori Biscardi: Adriano Celentano è il mio papà segreto. La replica del Molleggiato sui social: Sono tuo nonno. Emergenza Epatite A in Campania, casi in aumento a Napoli e ipotesi sui frutti di mare come causa: cosa si saA Napoli una cinquantina di ricoverati per Epatite A e 133 casi in Campania da inizio anno. Il motivo è il consumo di frutti di mare o pesce crudo ... virgilio.it Allarme Epatite A in Campania e a Napoli, i sintomi e come avviene il contagio dopo la contaminazione da ciboAllerta sull'aumento di casi di epatite A in Campania dopo l'ordinanza a Napoli sul divieto di consumo di frutti di mare: come si trasmette la malattia ... virgilio.it Meningite B in Inghilterra, l'allarme di Matteo Bassetti: «Tra i focolai più esplosivi mai visti, ha rapida diffusione». I 5 sintomi - facebook.com facebook