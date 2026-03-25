epatite a due casi nella tuscia

Nella provincia di Viterbo sono stati segnalati due casi di epatite A, portando a 120 il totale dei casi registrati nel Lazio. La maggior parte delle infezioni si concentra nelle città di Roma, con 50 casi, e di Latina, con 24. Al momento, non sono stati segnalati altri focolai significativi nella regione.

La Regione Lazio rassicura: "Nessun allarme, situazione monitorata". I pazienti non risultano in condizioni preoccupanti. Cosa è e come si trasmette la malattia Due casi di epatite A nella provincia di Viterbo. In tutto il Lazio sono 120 quelli finora accertati, la maggior parte dei quali tra Roma (50) e Latina (24). Nessuno dei pazienti, fanno sapere dalla Regione che è in possesso dei dati, è in condizioni tali da destare preoccupazione. E, dallo Spallanzani, precisano che non risulta alcun grave caso di ricovero, né a Viterbo né in generale nel territorio regionale. Anzi, i pazienti risultano quasi tutti in via di guarigione. “Monitoriamo costantemente la situazione” fanno sapere dalla Regione, aggiungendo nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo è previsto un nuovo aggiornamento epidemiologico ma che “non ci aspettiamo nuovi casi”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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