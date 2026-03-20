L'Asl Napoli 1 Centro ha comunicato che i casi di epatite A sono aumentati di 41 volte rispetto agli ultimi tre anni. La situazione in Campania viene costantemente monitorata, con un incremento evidente delle segnalazioni nelle ultime settimane. Le autorità sanitarie sono impegnate a raccogliere dati e a seguire l'evolversi della diffusione della malattia nella regione.

Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Secondo quanto scritto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro al Comune di Napoli, la malattia infettiva a trasmissione orofecale, dal mese di gennaio ad oggi con ben 65 casi registrati ha avuto un incremento di 10 volte rispetto alla media delle segnalazioni nello stesso arco di tempo negli ultimi 10 anni e 41 volte la media nell'ultimo triennio. Epatite A in Campania, Pregliasco: «In Italia casi in aumento, a Napoli focolaio non epidemia» In particolare, il numero dei casi registrati sono stati 3 a gennaio, 19 a febbraio e 43 dall'1 al 19 marzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»

Articoli correlati

Ristoranti di pesce e sushi a Napoli, aumentati i controlli del Nas dopo l’impennata dei casi di Epatite AControlli dei carabinieri dei Nas per l'Epatite A in ristoranti, pescherie e mercati di pesce, sushi e frutti di mare.

Allerta Epatite A, l'Asl Napoli 2 Nord: "Registrati diversi casi nelle ultime settimane""Stiamo intensificando i controlli, è stata emanata un'allerta sia ai pronto soccorso, che ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera...

Altri aggiornamenti su Asl Napoli

Temi più discussi: Misure urgenti per il contenimento dell’Epatite A a Napoli: è consentita la vendita ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi; Epatite A, il Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi: 154 casi ufficiali; Boom di casi di epatite A a Napoli, 43 ricoverati al Cotugno: barelle nei pronto soccorso; Napoli, a causa dei casi di epatite A c'è l'allarme zuppa di cozze per Pasqua parla l'esperta del Cotugno.

Epatite A, Asl Napoli 1 Centro: «Casi epatite A aumentati di 41 volte rispetto a ultimo triennio»Sempre più monitorata la situazione in Campania, riguardo il costante aumento di casi di epatite A, riscontrato in queste settimane. Secondo quanto scritto dal Dipartimento ... ilmattino.it

L’Asl Napoli 1 ha diffuso indicazioni su acquisto e consumo di alimenti dopo l’aumento dei casi di Epatite AL'azienda sanitaria diffonde raccomandazioni per ridurre il rischio di contagio, con particolare attenzione a frutti di mare e vegetali ... fanpage.it

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente per contenere l’aumento dei casi di Epatite A nella città. Il provvedimento segue la segnalazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Napoli 1 Centro, che ha regist - facebook.com facebook

#Dipendenze: riconoscerle e chiedere aiuto Per informazioni è possibile contattare il Dipartimento delle Dipendenze al numero 081 18437280. aslnapoli3sud.it/dipartimenti/d… #salutementale #prevenzione #sanitàpubblica #ASLNapoli3Sud #giocodaz x.com