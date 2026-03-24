Focolaio legato al consumo di frutti di mare crudi: i controlli dei NAS e le raccomandazioni dei medici per prevenire la diffusione del virus. NAPOLI – Cresce l’allarme per l’epatite A a Napoli. All’ospedale Ospedale Cotugno sono attualmente 62 i ricoveri registrati, con un nuovo accesso avvenuto nella notte. L’80% dei pazienti risultati positivi ha dichiarato di aver consumato frutti di mare o pesce crudo, indicando proprio questi alimenti come la probabile causa dell’infezione. Secondo l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, la contaminazione è dovuta alle esondazioni di fogne in mare, conseguenza del troppopieno dei canali durante le abbondanti piogge degli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - A Napoli aumentano i casi di epatite A: 62 ricoveri al Cotugno

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