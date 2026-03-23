Aumentano a 24 i casi di epatite A nella provincia di Latina, con sei ricoverati in ospedale, in condizioni stabili. Attivati controlli su ristoranti e alimenti, soprattutto pesce crudo, e rafforzate le misure di prevenzione e informazione dopo il boom a Napoli e dintorni. I contagi avvengono principalmente per via alimentare, ma si possono prevenire efficacemente con un vaccino. Epatite A, crescono contagi e ricoverati I comuni colpiti in provincia di Latina Controlli rafforzati su alimenti e ristorazione Il focolaio a Napoli Epatite A, crescono contagi e ricoverati Le autorità sanitarie hanno deciso di rafforzare le misure di prevenzione e monitoraggio dopo l’incremento dei casi di epatite A nella provincia di Latina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allarme epatite A anche a Latina, nuovi casi dopo i contagi a Napoli e sei ricoverati in ospedale

Articoli correlati

Leggi anche: Allarme a Latina per l’epatite A: 24 i casi, sei i ricoverati

Leggi anche: Epatite A, nuovi casi a Napoli: oltre 50 ricoverati all’ospedale Cotugno. E scatta l’allarme economico per le pescherie

Approfondimenti e contenuti su Allarme epatite

Temi più discussi: Allarme epatite A in Campania, i casi sono 133. Quali sono i sintomi e come si trasmette; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Allarme epatite A in Campania, 51 ricoveri. I sintomi e come avviene il contagio; Epatite A in Campania, scatta il divieto: vietati frutti di mare crudi a Napoli.

Epatite A, scatta l’allarme da Napoli: ricoveri in crescita, come proteggersiIl focolaio campano riaccende l’allerta nazionale: numeri, sintomi e strategie per contenere l’epatite A. panorama.it

Epatite A, allarme in Campania, ma Lopalco rassicura la Puglia: «Non è colpa del crudo di mare, godetevelo»Le parole dell'epidemiologo pugliese: «Frutti di mare crudi ancora sicuri per i baresi». Il ruolo dei mitili e l’efficacia del vaccino ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Allarme a Latina per l'epatite A, sei persone ricoverate e 24 contagiate facebook

Epatite A, allarme in Campania, ma Lopalco rassicura la Puglia: «Non è colpa del crudo di mare, godetevelo» - News x.com