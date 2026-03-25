Entro pochi giorni la ceriminia Intanto la squadra si prepara per la sfida col Torino | oggi doppia seduta Pisa Training Centre la posa della prima pietra

Entro pochi giorni si terrà la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro di allenamento, mentre la squadra si prepara per la prossima partita contro il Torino con due sessioni di allenamento di oggi. Durante la sosta delle nazionali, l’allenatore ha avuto la possibilità di dedicarsi esclusivamente agli allenamenti della squadra, senza impegni ufficiali. Nel frattempo, si è tenuta la posa della prima pietra del nuovo centro a Pisa.

La sosta per le nazionali permette all’allenatore di avere tempo a disposizione per lavorare senza impegni con la propria squadra. Certo, le poche partite rimaste da giocare (otto), considerando la distanza dalla zona salvezza (nove punti), rende l’eventuale obiettivo sempre più un miraggio, ma Hiljemark potrà sfruttare questo tempo assieme al suo staff per progettare un finale di stagione da chiudere al meglio possibile per il suo Pisa, a partire dalla partita in programma domenica 5 aprile, nel giorno di Pasqua, alle ore 18 all’Arena contro il Torino. Dopo un giorno di riposo avuto ieri, i cancelli del centro sportivo di San Piero a Grado si riapriranno oggi per una doppia seduta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Entro pochi giorni la ceriminia. Intanto la squadra si prepara per la sfida col Torino: oggi doppia seduta. Pisa Training Centre, la posa della prima pietra Articoli correlati Via alla posa della prima pietra per la nuova sede della CedaspeCon la cerimonia di posa della prima pietra, nella zona industriale di Carpiano sono partiti i lavori per la costruzione della nuova sede di Cedaspe,... Leggi anche: Nuova fabbrica del granchio blu. A marzo la posa della prima pietra Altri aggiornamenti su Pisa Training Centre Argomenti discussi: Centro sportivo, lo stato dei lavori e il finanziamento da 12 milioni; Pisa, attesa settimana prossima la posa della prima pietra al centro sportivo.