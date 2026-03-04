Madame voce e mito della divina Callas diventano danza nelle coreografie di Canestro
Cosa resta di un mito quando cala il sipario? Resta un’eco. Un respiro sospeso. Un’emozione che attraversa il tempo. C’è tutto questo, e molto altro, in “Madame”, omaggio della Lyric Dance Company e del coreografo Alberto Canestro alla “divina” Maria Callas, in scena in prima regionale sabato 7 marzo alle 20.45 al Teatro della Corte di Osoppo per la stagione di Anà-Thema Teatro. “Madame” è molto più di uno spettacolo di danza. È un’esperienza immersiva dove la lirica si trasforma in movimento e la voce leggendaria di Maria Callas rivive attraverso i corpi dei danzatori. Un’opera di danza contemporanea e neoclassica ideata e coreografata da Canestro e con le composizioni musicali di Pierfrancesco Nannoni, che rende omaggio a una delle figure più iconiche della storia della musica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
La 'Divina' danza a Senigallia: il mito di Maria Callas svelato alla FeniceSenigallia (Ancona), 10 febbraio 2026 - La stagione coreografica di Senigallia si accende con uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi...
A Verbania torna la danza: al teatro Il Maggiore in scena "Callas Callas Callas"Tra omaggi già celebrati e altri in corso, quello della Cob Compagnia Opus Ballet diretta da Rosanna Brocanello ha una particolare valenza anche per...
