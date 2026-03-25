L'autore Enrico Bucci presenterà giovedì 26 marzo alle 17 il suo nuovo saggio intitolato

Dopo il successo dei primi due Libri "Chieti 1943-1944. Mai più è stata città aperta come allora” (Solfanelli, Chieti 2018) e “Una voce fuori dal coro” (Solfanelli, Chieti 2021), il primo saggio dell'ex consigliere comunale Enrico Bucci sarà presentato giovedì 26 marzo, alle ore 17.30, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, in corso Marrucino 97. Chieti è stata la Città in cui si celebrò il processo Matteotti. Il giornalista del quotidiano "Il Resto del Carlino" Alberto Mario Perbellini fu il primo ad arrivare in città. Raccolse materiale, visitò la città e alla fine scrisse un lungo articolo su Chieti definendola "città-camomilla". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Enrico Bucci presenta il saggio "Chieti Città-camomilla, Finzione allora, realtà oggi"

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