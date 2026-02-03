Se cercate un film da vedere questo fine settimana, ve lo consiglio io:

Se non sapete cosa guardare il prossimo weekend, vi consiglio io un film: Il Falsario, su Netflix. Il Falsario è uno di quei film che riescono nell’impresa non semplice di tenere insieme cinema di genere, ricostruzione storica e riflessione politica, pur non essendo un documentario. Ispirato alla figura reale di Antonio Giuseppe Chichiarelli, detto Toni, personaggio chiave, che a lungo è rimasto nell’ombra, di alcuni dei più oscuri snodi della storia italiana. Il film rielabora in chiave romanzata la vicenda del falsario legato alla Banda della Magliana e al celebre depistaggio del caso Moro, senza mai trasformarsi in una lezione didascalica o in un freddo resoconto giudiziario, anche perché non si prende così sul serio da raccontarci paro paro la realtà. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Falsario: tra mafia, arte, finzione e realtà.

Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta una storia vera che unisce crimine e arte.

