Il Falsario | tra mafia arte finzione e realtà

Se non sapete cosa guardare il prossimo weekend, vi consiglio io un film: Il Falsario, su Netflix. Il Falsario è uno di quei film che riescono nell’impresa non semplice di tenere insieme cinema di genere, ricostruzione storica e riflessione politica, pur non essendo un documentario. Ispirato alla figura reale di Antonio Giuseppe Chichiarelli, detto Toni, personaggio chiave, che a lungo è rimasto nell’ombra, di alcuni dei più oscuri snodi della storia italiana. Il film rielabora in chiave romanzata la vicenda del falsario legato alla Banda della Magliana e al celebre depistaggio del caso Moro, senza mai trasformarsi in una lezione didascalica o in un freddo resoconto giudiziario, anche perché non si prende così sul serio da raccontarci paro paro la realtà. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Il Falsario: Pietro Castellitto tra crimine e arte nel trailer del nuovo film ispirato a una storia vera

Il Falsario, il nuovo film diretto da Stefano Lodovichi e interpretato da Pietro Castellitto, racconta una storia vera che unisce crimine e arte.

