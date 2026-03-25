Il comico Enrico Brignano sarà in scena il 1° settembre a Villa Bertelli con il suo spettacolo

FORTE DEI MARMI Enrico Brignano tornato al one man show con "Bello di mamma!", lo spettacolo che farà tappa il 1 settembre a Villa Bertelli. Una data a cura di Leg Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli (prevendite da oggi alle 14 su Ticketone e Ticketmaster). Al centro di ‘ Bello di mamma! ’ (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) c’è un’idea semplice e potente: in un mondo che cambia velocemente, pieno di contraddizioni e richieste continue, tutti - prima o poi - sentiamo il bisogno di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro. Il punto di partenza è l’immagine universale dell’infanzia: la voce della madre che risolveva le paure, una tazza di cioccolata, i cartoni animati, una coperta che scaldava gambe e cuore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Enrico Brignano a Villa Bertelli è..."bello di mamma!"

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